Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Temmuz 2024 21:20
Maaş

Konuyla alakalı bilgisi olan cevap verirse sevinirim.bu sene tayinciyim yarın ilişik kesiyorum.8 temmuz pazartesi günü yeni yerkmde başlama yaptığım takdirde gittiğim yerden 15 temmuzda maaş alabilir miyim ?

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