Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Temmuz 2024 21:24
Bilen cevaplayabilir mi lütfen ama bilen .

Mart 2021 de gorevden alınan md yardımcısının 4 yillik süresi dolmusmudur.

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