Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


03 Temmuz 2024 21:45
UBYT Yayın Teşvik Vergi Oranı Kaç?

Arkadaşlar merhaba,

UBYT yayın teşvik miktarlarına uygulanan vergi oranı yüzde kaç? Teşekkürler.

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