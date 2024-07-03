Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Temmuz 2024 22:25
tayinde maaşı geri mi iade edeceğiz?
hastaneden ayrılış ay sonu gibi düşünüyorum diyelim 15 inde maaşı alınca sonra bir hafta sonra ayrılış yaparsam maaşımı bir kısmını iade mi edeceğim ?

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