Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 22:29
Enflasyon farkı Zam değil
Ben bu tabirden gerçekten çok rahatsızlık duymaya başladım... Zam alım gücü artsın, refah seviyesi yükselsin diye yapılan ilave artıştır.... Enflasyon farkı daha çok fakirleşme diye verilen kayıp ücrettir.... Her yerde zam diye dillendirilip algı oluşturuluyor

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