Enflasyon farkı Zam değil

Ben bu tabirden gerçekten çok rahatsızlık duymaya başladım... Zam alım gücü artsın, refah seviyesi yükselsin diye yapılan ilave artıştır.... Enflasyon farkı daha çok fakirleşme diye verilen kayıp ücrettir.... Her yerde zam diye dillendirilip algı oluşturuluyor

Ben bu tabirden gerçekten çok rahatsızlık duymaya başladım... Zam alım gücü artsın, refah seviyesi yükselsin diye yapılan ilave artıştır.... Enflasyon farkı daha çok fakirleşme diye verilen kayıp ücrettir.... Her yerde zam diye dillendirilip algı oluşturuluyor