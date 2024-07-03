KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Temmuz 2024 22:31
Kültür Turizm Bakanlığı Heyet Raporu Nedir

Merhaba ktb de evrak teslim icin asagidaki maddeye istinaden sormak istedgm 2 soru var

5-Heyet Raporu; ?Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.? ifadesi yazılmış heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

Soru 1 Heyet Raporu; ?Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.? ifadesi yazılmış heyet raporu için hastanede ne demem gerekyor ve istanbul beyoglunda oturuyorm her hastane veriyor mu

SORU 2 Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ne

Sor


Gakupo
Memur
04 Temmuz 2024 06:49

Beşiktaş sait çiftçi hastanesinden alabilirsin işlemleri hızlı oluyor ve oncelikle o dediğin arazide elverişlidir ortopedidir emin değilim ama orada vezneye parayı öderken danisabilirsin


test4
Aday Memur
04 Temmuz 2024 08:25

heyet raporu için sağlık kuruluna başvuru yapıyorsun. muayenelerini olmadan önce sekreter sana "raporda özel bir ibare yazılmasını istiyor musun?" diye soruyor. sormasa bile sen söyle. raporda "devlet memur olmasında herhangi bir zihinsel ve fiziksel engeli yoktur. yurdun her bölgesinde seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir." gibi şeyler yazdırabilirsin.


test4
Aday Memur
04 Temmuz 2024 08:29

soru 2'ye gelirsek

telefondan mhrs uygulamasına gir. poliklinik'ten "Sağlık Kurulu Erişkin"i seç. yaşadığın şehirde veya istediğin herhangi bir şehirde sana heyet raporu verebilecek hastaneleri gösterecek. oradan randevu alabilirsin. ben sabahın köründe randevusuz gittim. direkt tüm muayenelerde bana öncelik verdiler. 1 günde bitti. hastaneden hastaneye değişiyor mu, bilmiyorum.

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