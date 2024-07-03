KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Temmuz 2024 22:31
KULTUR TURZM BAKANLG Heyet Raporu Nedir

Merhaba ktb de evrak teslim icin asagidaki maddeye istinaden sormak istedgm 2 soru var

5-Heyet Raporu; ?Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.? ifadesi yazılmış heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

Soru 1 Heyet Raporu; ?Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.? ifadesi yazılmış heyet raporu için hastanede ne demem gerekyor ve istanbul beyoglunda oturuyorm her hastane veriyor mu

SORU 2 Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ne

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