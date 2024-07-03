Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Temmuz 2024 23:36
Sözleşmeli personel eş durumu

Ekim 2023te atandım sözleşmeli paramediğim eşim üniversite hastanesinde kadrolu hemşire eş durumu kurasına katılıcam daha önce bu durumda olup red alan oldu mu

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