Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Temmuz 2024 23:46
il dışı tayin

hocalarım il dışı tayinim çıktı? 13 haziran itibariyle ilişik kesebileceğimiz yazıyordu.. halen ilişiği kesmedim.. 2. il içi il dışı takvimi açıklandı.. yeni okuluma ne zaman başlayabilirim.. 17 temmuz gibi ilişik kesmek istiyorum.. sorun olur mu? 2. il içi il dışına ilişik kesmediğim için sıkıntı yaşar mıyım gideceğim okulda yerime birisi gelir mi ?


aa.gülçiçek1100
Memur
04 Temmuz 2024 00:19
ben de 16 temmuzda ilişik kescem hocam. hocam sıkıntı olacak olsaydı okulumuz bizi uyarırdı.

emre0476
Aday Memur
04 Temmuz 2024 00:28
anladım hocam.. norm fazlası olduğum için bilgi veren de yok,buraya yazayım dedim
aa.gülçiçek1100, 48 dk. önce
ben de 16 temmuzda ilişik kescem hocam. hocam sıkıntı olacak olsaydı okulumuz bizi uyarırdı.
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