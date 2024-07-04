Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Temmuz 2024 00:06
Proje okullarına görevlendirmede müdür onayı?

İyi geceler dostlar, proje okuluna görevlendirmemizin yapılabilmesi için kadromuzun bulunduğu okuldaki idarecinin onayına ihtiyaç var mı? Yani bizi göndermeyebilir mi ihtiyaç var diyip?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
04 Temmuz 2024 00:58

Tabi ki ihtiyaç varsa neden göndersin.

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