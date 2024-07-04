Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2024 00:44
Kemal sunalin ölüm yildonumu

Koltuk belası gibi siyasi filmlerlede güldürdü bizi..Allah rahmet eylesin..


gazanya
Daire Başkanı
04 Temmuz 2024 00:50

Amacim kimseye gonderme yapmak değil siyasi foruma renk gelsin istedim.fragmanini paylasamadim.onun filmleriyle büyüdük. Bazilari siyadi icerikliydi.Allah rahmet eylesin..

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