Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2024 00:47
TÜIK'e kötü haber

TİP Genel Başkanı Erkan Baş:

Türkiye'de herkes bu enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını biliyor TÜİK hakkında derhal suç duyurusunda bulunacağız Açık bir görevi ihmal suçu işleniyor.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
04 Temmuz 2024 00:49

Kimi kime şikayet ediyorlar, hic bir şey çıkmaz.

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