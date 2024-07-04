Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2024 03:39
eş durumu
khk ile kadroya geçen persobel 3+1 inin içinde ama sicil numarası var eş durumu tayini için ocak temmuz dönemindeki kuraya mı başvuruyor yoksa 657 gibi dilekçe ile oluyor mu tayin hakkı sözleşmedeki gibi kalır gibi bi madde vardı kadroya geçerken takeo ederken de mi sözleşmeli gibi acaba ?

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