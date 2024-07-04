ücretsiz izin

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı1 Temmuz'da resen ilişik kesmeOkumakta hata mı ettik?İcralık polisler tek başlıkDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıÖdüllendirmelerde yapılan adaletsizlik27 Aralık'ta açığa alınan memurlarPolis emeklileri
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?