Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2024 08:46
ücretsiz izin
ücretsiz izin dönüşü direk başlama yapabiliyormuyuz

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı1 Temmuz'da resen ilişik kesmeOkumakta hata mı ettik?İcralık polisler tek başlıkDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıÖdüllendirmelerde yapılan adaletsizlik27 Aralık'ta açığa alınan memurlarPolis emeklileri

Sözlük

resmidir 1 marş yazmak 1 sigaraya 10 tl zam gelmesi 3 güne bir şiir bırak 1 titrek 2 kalesinde devleşmek 1 kitap okumak 1 deniz kızı 1 ios 17.6 1 Hiç incindin mi? 2

Son Haberler

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralıEmlakta temmuz tedirginliği: Kiracılar ev arayışına başladıKarahan: Sadece Haziran verisiyle çıkarım sağlıklı olmazEnkazdan doğan aşk!'Adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?