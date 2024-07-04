Dünya varmış arkadaş!!

Arkadaşlar 15 yıllık öğretmenlikten sonra geçen yıl istifa ettim. Okul idaresinin dışarıya kedi öğretmene aslan kesilişi, velilerin-öğrencilerin şımarıklığı, iş ortamında birbirinin kuyusunu kazan arkadaşlar! ilçe milli eğitimin abuk sabuk istekleri vs çok şükür hepsi geride kaldı. Ufak bir birikimim vardı , arabamı sattım, üstünü de kredi ile tamamlayarak kendi işyerimi açtım, baba mesleğim nalburluğa geri döndüm. 1 yıldır o kadar rahatladım ki anlatamam. Meğerse kendi işinin patronu olmak dünyanın en güzel şeyiymiş. Kazancım daha şimdiden aylık iki katına çıktı, sağlığım düzeldi, saç dökülmem azaldı, kilo aldım, sigarayı azalttım. Daha neler neler. Buraya da yaklaşık bir yıldır girmiyordum ne var ne yok diye bir göz atmak için geldim ama hala ek ders yattı mı enflasyon katsayısı ne oldu, temmuz maaşı kaç lira oldu, şu parası bu parası kaç lira oldu muhabbetleri hala aynı değişen bir şey yok. Allah sizlere sabır versin. Ben kurtuldum darısı başınıza...