Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Temmuz 2024 09:36
Dünya varmış arkadaş!!

Arkadaşlar 15 yıllık öğretmenlikten sonra geçen yıl istifa ettim. Okul idaresinin dışarıya kedi öğretmene aslan kesilişi, velilerin-öğrencilerin şımarıklığı, iş ortamında birbirinin kuyusunu kazan arkadaşlar! ilçe milli eğitimin abuk sabuk istekleri vs çok şükür hepsi geride kaldı. Ufak bir birikimim vardı , arabamı sattım, üstünü de kredi ile tamamlayarak kendi işyerimi açtım, baba mesleğim nalburluğa geri döndüm. 1 yıldır o kadar rahatladım ki anlatamam. Meğerse kendi işinin patronu olmak dünyanın en güzel şeyiymiş. Kazancım daha şimdiden aylık iki katına çıktı, sağlığım düzeldi, saç dökülmem azaldı, kilo aldım, sigarayı azalttım. Daha neler neler. Buraya da yaklaşık bir yıldır girmiyordum ne var ne yok diye bir göz atmak için geldim ama hala ek ders yattı mı enflasyon katsayısı ne oldu, temmuz maaşı kaç lira oldu, şu parası bu parası kaç lira oldu muhabbetleri hala aynı değişen bir şey yok. Allah sizlere sabır versin. Ben kurtuldum darısı başınıza...


civil_eng06
Şube Müdürü
04 Temmuz 2024 09:41

Hayırlı olsun. Esnaflık da ayrı bir sanat. Herkes esnaflığı yapamaz.


Pelinin1
Aday Memur
04 Temmuz 2024 09:41

Hiç inandırıcı gelmedi nedense bana


ice.mann
Memur
04 Temmuz 2024 09:42

o da güzel hikaye ha


Soner Eraslan
Aday Memur
04 Temmuz 2024 09:53
Ziya, ziyaa, ziyaaaa.

memur414268
Memur
04 Temmuz 2024 10:26

Şu yanıtlar gösteriyor ki verdiğim karar dibine kadar haklıymış. Tamam tamam siz haklısınız hadi bakın bakayım ek dersiniz yatmış mı? Ben de fiyatlarıma bir güncelleme yapayım. Malum sizin maaşlara bir güncelleme geldi %19 bilmem ne. Ee bizim elimiz armut mu toplayacak :D:D:D:D:D:D:D:D


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
04 Temmuz 2024 10:29

Su mesajın ogretmen olamadığın anlamı ortaya çıkarıyor. Kıskançlığını burda dindirmeye çalışıyorsun belli ki :)

memur414268, 53 dk. önce

Şu yanıtlar gösteriyor ki verdiğim karar dibine kadar haklıymış. Tamam tamam siz haklısınız hadi bakın bakayım ek dersiniz yatmış mı? Ben de fiyatlarıma bir güncelleme yapayım. Malum sizin maaşlara bir güncelleme geldi %19 bilmem ne. Ee bizim elimiz armut mu toplayacak :D:D:D:D:D:D:D:D


Pelinin1
Aday Memur
04 Temmuz 2024 10:40

Ya biraz gerçekçi olmaya çalış bari, kendi işinin patronu adam memurlar nete girip fiyatlarıma zam yapıcam diye nispet mi yapar ya :)) komik ötesisin :)

memur414268, 53 dk. önce

Şu yanıtlar gösteriyor ki verdiğim karar dibine kadar haklıymış. Tamam tamam siz haklısınız hadi bakın bakayım ek dersiniz yatmış mı? Ben de fiyatlarıma bir güncelleme yapayım. Malum sizin maaşlara bir güncelleme geldi %19 bilmem ne. Ee bizim elimiz armut mu toplayacak :D:D:D:D:D:D:D:D


Kagiş
Müsteşar
04 Temmuz 2024 11:11

Her zaman söylüyorum becerebilen için ticaret on numara iştir! Eğer kişilik olarak da uygunsanız (girişken, uyanık ve ağzı lâf yapan) ihya olursunuz!

Ama garanticiyseniz, risk almaktan korkuyorsanız, çekimser ve çekingenseniz bu memlekette en iyi yapacağınız iş memuriyettir nokta!!))

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