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Editörler : oto-danisman-expert


04 Temmuz 2024 11:21
Afyon bolvadin 2+1 satılık 120m2
kat mulkiyetli,krediye uygun,bahceli,cift balkonlu,arakat,sobalı,25 yıllık,ilçenin en merkezi konumunda,az masraf gerektirdiğinden 1.400.000 e bırakıyorum eksper degeri endeksada 1.800.000 olarak belirlendi

puantiyelitaç
Aday Memur
04 Temmuz 2024 11:32
ilgilenenler için ilan no 1121092435 (sahibinden.com)
Toplam 1 mesaj

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Muğla milas kiralık tripleks villa Afyon bolvadin 2+1 satılık 120m2

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