Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2024 11:40
EŞ DURUMU RED GELD

EŞİM ADALET BAKANLIĞINDA KADROLU MEMUR OLARAK ÇALIŞMAKTA KENDİSİ BENİM 2 BÖLGE B GRUBU BİR BÖLGEYE ATAMASI YAPILDI, BEN İSE 3 BÖLGE C GRUNDA ÇALIŞMAKTAYIM TAYİN İSTEDİM ANCAK RED GELDİ BAŞINA BÖYLE BİR DURUM GELEN OLDUMU

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