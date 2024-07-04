Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2024 11:40
Es durumu red geldi

EŞİM ADALET BAKANLIĞINDA KADROLU MEMUR OLARAK ÇALIŞMAKTA KENDİSİ BENİM 2 BÖLGE B GRUBU BİR BÖLGEYE ATAMASI YAPILDI, BEN İSE 3 BÖLGE C GRUNDA ÇALIŞMAKTAYIM TAYİN İSTEDİM ANCAK RED GELDİ BAŞINA BÖYLE BİR DURUM GELEN OLDUMU


Adalet2973
Aday Memur
04 Temmuz 2024 20:22

Adalet bakanliginda görevi ne havuz tayininde ben de tayin yazdım ben ikmyim eşimde hemşire


Adalet2973
Aday Memur
04 Temmuz 2024 20:24

Bizde tayin talebinde bulunduk bizim bölgeler aynı da cevap henüz gelmedi bize ama red sebebi neymiş


mkuzuguden
Aday Memur
05 Temmuz 2024 07:35

Bir daha dene


Sado6680
Aday Memur
05 Temmuz 2024 09:02

ZABIT KATİBİ GÖREV EŞİMDE EBE ÜST BÖLGE NEDENİYLE DOLULUK ORANI ÇOK YÜKSEKMİŞ

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