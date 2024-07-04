Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2024 11:47
çkys tayin dönemi bitti mi?
çkys marttan itibaren kaldırıldı deniyor. böyle bir şey var mı? neye göre ayrılış yapacağız

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