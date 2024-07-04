Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2024 12:22
Açıktan ihraç olunursa. Maaşın 2/3 lik kısmı iade edilir mi?

Merhaba bir ay önce hakkımda yerel mahkeme ceza verdiği için açığa alındım. Şuan dosyam istinafta. Eğer ihraç durumu olursa aldığım 2/3 lik kısmı iade ediyor muyum. Kaç aldiysam.

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