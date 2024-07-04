Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2024 12:40
Gih olduktan sonra 4 yıldır ilerlemeyen kademem

2020 de sivil memur oldum. 3 yıl kademe almama varmış dediler sabrettim ama hala kademem ilerlemiyor. Benim gibi olan var mı


Polciv
Aday Memur
04 Temmuz 2024 14:11

Personel başkanlığında bu konuya bakan birim var, orayı arayabilirsiniz


Ragıp Gelibolu
Memur
04 Temmuz 2024 14:39

Sendikana sor, net bilgi verirler.

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