Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2024 12:47
14 günlük maaş farkı
14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanilir

infazatör
Aday Memur
04 Temmuz 2024 13:02

(zamlı maaş-zamsız maaş)/30x14 :)


muratbe
Aday Memur
04 Temmuz 2024 13:08
umarım ironidir
Toplam 2 mesaj

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