Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2024 12:51
Süreli geçiçi görev naklen atamaya ne zaman döner

Eş durumu ile şarktan sarka geçiş yaptım aynı yıl icinde 2 tayin hakkım olmadıgı icin gecici verdiler 8 ay yazıyordu suan 7 ci aydayım ne zamn naklene döner yada ayrıyetten dilekce vermem gerekmi

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