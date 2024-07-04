Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Temmuz 2024 13:01
LGBT destekçisi Eğitimsen ve eğitimişsen den niye istifa etmiyorsunuz

LGBT komisyonu ve destekçisi sendikalardan istifa edelim

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