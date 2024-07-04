Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Temmuz 2024 13:19
İl dışı iptali yapıp il içi atama ?

İl dışı atamasını iptal ettiren bu atamada il içi yapabilir mi? İl dışı klavuzunda özellikle yapamaz derken,il içi klavuzunda sadece il içini iptal ettirenlere yönelik bir söylem var. Hak yeme muhabbetine falan girecekler yazmasin hiç zorunlu olmasa zaten düşünmem

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