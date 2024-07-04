Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Temmuz 2024 13:30
Yeni atanan öğretmen maaşı

Merhaba . Erkek kardeşim bu sene mülakata girdi. Alanında Türkiye 5.si. Bir aksilik olmazsa atanır diye düşünüyoruz. Seyyanen zammı da katacak olursak bir matematik öğretmeni ortalama ne kadar alıyor?


yakamoz0682
Şef
04 Temmuz 2024 13:32

39,796


mratanamayan
Aday Memur
04 Temmuz 2024 13:54

temmuz 15 de yeni atanan bekar öğretmen 44 lira (+ - 2 lira) maaş alır


Ozelegitim61
Şube Müdürü
04 Temmuz 2024 14:20

Ek dersi tam alırsa eğer maaş ve ek ders 50 bin civarında alır. Sadece maaş 42 bin civarında yatar.


Pelinin1
Aday Memur
04 Temmuz 2024 14:41

Şuan yeni atanan öğretmen 40 bin lira alıyor, ancak yeni atanacak öğretmenin kaç lira alacağı ömk kanunlaşırsa belli olacak

Ömk ya göre yeni atanacakların maaşı daha düşük olacak, ama bu ne zaman yürürlüğe girer uygulanır bilmiyorum

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