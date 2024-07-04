Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2024 15:56
Adaletsen sendikasının attığı sms

2016 yılında toplu sözleşme ile memurlara verilen ilave 1 derece ve o dönemde sözleşmeli olupta bu 1 dereceyi alamayan arkadaşlar adaletsenin attığı sms hakkında ayrıntılı bilgi alabilen oldu mu

malum bir sms atıp kayboluyorlar

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