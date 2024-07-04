Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Temmuz 2024 16:44
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme

Arkadaşlar ilkatama ile geldiğim okuldayım 4 yıl aydır burada görev yapıyorum.Buyıl ilk iliçi yerdeğiştirmede herhangi bi tercih yapmadım ikinci il içi yer değişikliğinin olacağı açıklandı biliyorsunuz.Bu sefer yerdeğişikliği istiyorum.Nasıl ilerliyor süreç daha önce hiç yerdeğişikliği yapmadığım için bilmiyorum,anlatırsanız sevinirim


bahçesaray
Memur
04 Temmuz 2024 16:45
mebbis ,başvuru modülünden başvuru yapacaksınız,kişiselden

Fencibiri
Memur
04 Temmuz 2024 17:59

Diyelim ki istediğim okul oldu ve tayin oldum hizmet puanım sıfırlanıyor mu ya da azalıyor mu

bahçesaray, 2 saat önce
mebbis ,başvuru modülünden başvuru yapacaksınız,kişiselden
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