Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2024 17:20
usulfen
Arkadaşlar 5 günlük rapor almamdan ötürü ilk defa usulfene sevk edildim işleyiş nasil oluyor bilgisi olan yardimci olabilir mi ?

swat3410
Editor
04 Temmuz 2024 17:22

https://forum.memurlar.net/kategori/kamu-personeli/emniyet-genel-mudurlugu/?SearchText=usul+fen&FirstDate=&LastDate=&DateSelector=

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