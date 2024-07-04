KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Temmuz 2024 18:19
Önlisans KPSS ve Ortaöğretim KPSS'ye aynı anda girebilir miyim?

Merhabalar önlisans bir bölümde 2. sınıfa geçtim ve kpss önlisansa başvurdum. Acaba 1 yıl kullanabilmek için aynı zamanda kpss ortaöğretime de girebilir miyim ?


mevo4312
Aday Memur
04 Temmuz 2024 22:31
Hayır hocam giremezsiniz
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