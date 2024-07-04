KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Temmuz 2024 18:19
Önlisans kpss ve Ortaöğretime aynı anda girebilir miyim?

Merhabalar önlisans bir bölümde 2. sınıfa geçtim ve kpss önlisansa başvurdum. Acaba 1 yıl kullanabilmek için aynı zamanda kpss ortaöğretime de girebilir miyim ?

Çok Yazılan Konular

Memur olmayın işçi olun...!!!KPSS ortaöğretim sınavı3001 alımı DHMİ önlisans memur alımı yapıyor mu?

Sözlük

ters yüz 1 olay yeri inceleme ekibi 1 sigaraya 10 tl zam gelmesi 4 deniz kızı 1 epoksi 1 sahte tevazu ile ego gizleme 2 daha önce hiç kurulmamış bir cümle kur 5 Hiç incindin mi? 2 2 temmuz 2024 Türkiye Avusturya maçı 5 Güven 1

Son Haberler

Otomobil takla attı; polis memuru hayatını kaybetti3 ilde yangınla mücadele sürüyorKonya'da ormanlık alanlara giriş yasaklandıDolar günü 32,57 TL'den tamamladı29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?