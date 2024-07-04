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Editörler : oto-danisman-expert


04 Temmuz 2024 19:34
Hyundai İ20 Jump

İ20 jump 2023 model hayalet ekran geri görüş serit takip gibi ozellikleri olan paket. Yani jump ın boş paketi değil. Sizce bu aracın piyasasi nasıldır hızlı satılır mı? 0 km 900 bin civarina almayı düşünüyorum.

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