Hangi AÖF bölümünü okumak gerekiyor?

Ben Türkiye'de sadece bir tane bölüm olan Ukrayna Dili ve Edebiyatı okuyorum. Müfredatımızda seçmeli olarak 2.sınıfla beraber Polonya, Rus veya Makedon dilinden de en az B1 şartı var. Ben birinci sınıfa geçeceğim ancak bir duyumuma göre kpss lisans sınavı varmış ve iki test çözerek atanma şansımız varmış. Beni bu konuda bilgilendirebilir misiniz, bu gireceğimiz sınav kpss b için hangi bölümü okumak gerekiyor? Anadolu üniversitesinin sitesine girdim ve açıkçası işletme ve iktisatın müfredatından biraz tırstım. İlgim uluslararası ilişkilerde ama sanırım o daha az atanma şansına sahip. 1.sınıfa geçeceğim için aöf bölümüne de başlayıp onda da birinci sınıf olup birlikte bitirmek istiyorum, ne okumam lazım? Önemli olan kpss sınav puanı mi? Önlisans yazacaktım ama bu konuda youtubeda bir video izledim orada lisans mezunu olursan kpss önlisans girilmiyor dedi o yüzden iki senelik yazmayacağım.