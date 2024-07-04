Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2024 19:59
Atama durdurma yada atama iptal örneği

Merhaba arkadaşlar atama durdurma yada atama iptal davası için dilekçe örneği varmı elinde olup atabilecek

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı1 Temmuz'da resen ilişik kesmeDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıOkumakta hata mı ettik?Ödüllendirmelerde yapılan adaletsizlikİcralık polisler tek başlık27 Aralık'ta açığa alınan memurlarPolis emeklileri

Sözlük

politik doğruculuk 2 Supacell 1 2 temmuz 2024 Türkiye Avusturya maçı 5 takvime uymak 2 sahte tevazu ile ego gizleme 2 deniz kızı 1 şairlerin çirkin olması 1 kitap okuma alışkanlığı 1 titrek 2 yaşlandığını anladığın anlar 3

Son Haberler

Sinan Ateş soruşturmasında 'sahte tutanak' iddiasıyla suç duyurusuKavga edenleri ayırmak isterken canından olduMehmet Özhaseki: Çok şükür bugün artık aktif siyasi hayatı noktalıyoruzAnkara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli olduSpor spikeri Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?