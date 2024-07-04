Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2024 20:21
Ocak Zammı

Bundan sonra yüksek zamlar beklemeyin seçimden bir yıl önceye kadar ona göre hayatınızı şekillendirin artık ocakta maksımum yuzde 9 10 zam alırız

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