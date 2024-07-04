Ücretsiz izin dönüşü maaş

maaş hesaplanmasında genelde son gün 13 oluyor. Temmuz ayında 13cumartesiye isabet ediyor. sizin en kötü ihtimal son mesai gününden 2 gün önce yani 11inde başlamanız lazım. Tabi şu da var, eğer adliyeniz küçük bir yer ise genelde çok daha erken maaşı hesaplayıp gönderiyorlar. Büyük bir adliye ise son güne kadar bekleyip maaş değişikliklerini girip tek seferde halletmeye çalışıyorlar.

maaş hesaplanmasında genelde son gün 13 oluyor. Temmuz ayında 13cumartesiye isabet ediyor. sizin en kötü ihtimal son mesai gününden 2 gün önce yani 11inde başlamanız lazım. Tabi şu da var, eğer adliyeniz küçük bir yer ise genelde çok daha erken maaşı hesaplayıp gönderiyorlar. Büyük bir adliye ise son güne kadar bekleyip maaş değişikliklerini girip tek seferde halletmeye çalışıyorlar.