Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2024 21:03
Ücretsiz izin dönüşü maaş

İyi akşamlar, şuan ücretsiz izindeyim, izni sonlandırıp ,temmuz ayı için en geç kaçında başlama yaparsam 15 temmuzda maaş alabilirim bilgisi olan cevap verebilir mi acaba


Serhadow
Aday Memur
04 Temmuz 2024 21:16
maaş hesaplanmasında genelde son gün 13 oluyor. Temmuz ayında 13cumartesiye isabet ediyor. sizin en kötü ihtimal son mesai gününden 2 gün önce yani 11inde başlamanız lazım. Tabi şu da var, eğer adliyeniz küçük bir yer ise genelde çok daha erken maaşı hesaplayıp gönderiyorlar. Büyük bir adliye ise son güne kadar bekleyip maaş değişikliklerini girip tek seferde halletmeye çalışıyorlar.

Recoba10
Aday Memur
04 Temmuz 2024 21:18

Teşekkür ederim cevap için

Serhadow, 28 dk. önce
maaş hesaplanmasında genelde son gün 13 oluyor. Temmuz ayında 13cumartesiye isabet ediyor. sizin en kötü ihtimal son mesai gününden 2 gün önce yani 11inde başlamanız lazım. Tabi şu da var, eğer adliyeniz küçük bir yer ise genelde çok daha erken maaşı hesaplayıp gönderiyorlar. Büyük bir adliye ise son güne kadar bekleyip maaş değişikliklerini girip tek seferde halletmeye çalışıyorlar.
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