Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2024 21:07
Iller arasi tayin sonrasi eş durumu lutfen yardimci olur musunuz

Eşim ve ben hemşireyiz. Ikimizde iller arasına tercihte bulunduk. Eşimin hizmet puanı benden yüksek . Olduki eşime çıktı bana çıkmadı. Bu durumda dilekçe verip eş durumu tayiniyle tayin olabilir miyim. Yardimci olursaniz sevirim. Sinopta çaliyoruz sakaryaya tayin isteyecegiz. Bölge gruplari onemli mi dilekce verdigim durumda

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