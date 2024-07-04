Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Temmuz 2024 21:21
Erzuruma Hizmetici Eğitime Gidecek Arkadaşlar 8-12 Temmuz

Adana Osmaniye Hataydan Erzurumda düzenlenecek olan hizmetici eğitime araçla beraber gitmek isteyen arkadaş varsa iletişime geçebiliriz


Kagiş
Müsteşar
04 Temmuz 2024 21:39

"Yol Arkadaşım 3" filmini çekersiniz artık hocam! )))


Shangrilla
Memur
04 Temmuz 2024 21:42

Forum ismini görenler temsili: Kesin beleşe getirmeye çalışacak.

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