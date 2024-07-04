Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2024 21:30
Kıdem alma
İyi akşamlar, 7 yıl 3 aylık lisans mezunu polis kıdem olarak 5/1 olması gerekmiyor mu?

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