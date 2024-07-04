Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2024 21:30
Kıdem ve derecem doğru ilerlemiş mi?

İyi akşamlar, 7 yıl 3 aylık lisans mezunu polis kıdem olarak 5/1 olması gerekmiyor mu?


entropimen
Şef
04 Temmuz 2024 22:54
yıl bitmeden alırsınız dereceyi
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı1 Temmuz'da resen ilişik kesme2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 genel atama dönemiPolnet 4 sorgusu nedeniyle ceza aldımÖdüllendirmelerde yapılan adaletsizlik2. şark eksik günİcralık polisler tek başlık

Sözlük

karısından fazla maaş alan erkek 1 İzmir 1 paskalya adası 1 bana ait çizgiler dikkat et silinmesin 3 kanıt dizisi 3 daha önce hiç kurulmamış bir cümle kur 5 güne bir söz bırak 6 Her kuşun eti yenmez 1 etimoloji 1 titrek 2

Son Haberler

'Batuhan A' adlı geminin ihmal kaynaklı battığı ortaya çıktıBakan Yerlikaya: Kayseri'deki provokasyonlarla ilgili 13 kişi tutuklandıBakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyorDEM Partili 3 belediye Kur'an kursu binalarının boşaltılmasını istediDMM, 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' alınacağı iddiasını yalanladı

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı