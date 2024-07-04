Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2024 21:31
müdürün aymazlıkları ile nasıl mücadele ederim

Merhaba arkadaşlar ben şoför olarak kuruluşta görev yapıyorum araç her akşam il müdürlüğünün talimatı ile il müdürlüğüne bırakılıyor sabahta il müdürlüğünden alıp kuruluşuma gidiyorum sorunda burada başlıyor müdürün evi il müdürlüğüne yakın ve bunu bahane ederek nasıl olsa güzergah üzeri diyerek her sabah 8:15 8:30 hatta 9:00 a kadar beni bekletiyor ve ne zaman hazır olursa o zaman kuruluşa gidiyoruz akşam çıkarken de keyfiye beni bekletip 17:30 da il müdürlüğünde oluyoruz kaç kez söyledim tartıştım halen aynı ve sürekli bu konuda hakkımı savunduğum için beni diğer kuruluşlarda şurada araca ihtiyaç var burada araca ihtiyaç var diye ekstradan çalıştırıyor bunu sizce aracı makam aracı gibi kullandığı ve işe geç kaldığı ve diğer memurların işe geç gelmesine göz yumduğu için cimere mi şikayet etmeliyim yoksa bir üst amire mi(daha önce emekli olan bir üst amire şikayet ettim ama uyardı değişen bir şey olmadı) yoksa sendikamla görüşüp çözüm mü arayayım

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