Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Temmuz 2024 21:31
112açm görevde yükselme ünvan değişikliği

112açm personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girebilir mi bir de sadece bulunduğumuz ilde bağlı bulunduğumuz kurum dışında farklı illere de başvurabiliyor muyuz?

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