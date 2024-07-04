Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


04 Temmuz 2024 21:36
BU SENDİKALAR NE İŞE YARAR?

Önce hakkımız olan Toplu Sözleşme ikramiyesi kesildi 194tl ye düştü zaten 140tl sini sendika alıyor ve bununla ilgili hala bir şey yapılmadı. Daha sonra kazanılmış hakkımız olan Personel servisine göz diktiler sendikaların gıkı çıkmadı. Malum başımızdaki sendikanın ne olduğunu zaten biliyoruz diğerleri de etkisiz eleman. Bu sendikalar bizim haklarımızı savunup koruyamayacaksa niye varlar? Ben şahsen istifa edeceğim bizim hakkımızı koruyamayıp üstüne bizim sırtımızdan geçinen sendikalara bir ders vermeli hepinizi kararıma ortak olmaya davet ediyorum

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