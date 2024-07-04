Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


04 Temmuz 2024 21:48
Doçent Görev Tazminatı

Ben Görev, Emekliliğe Esas ve Kazanılmış Hak olarak 2/3 Doçentim. Üniversite benim atamamı yaparken 1 kademe yanlışlık yapmış ve dolayısı ile Ocak 2024 itibari ile 1/1 olmam gerekirdi. Personel Daire ile görüştüm hatalarını kabul ediyorlar ancak benim görev aylığımı 2/4, Emekliğe Esas ve Kazanılmış Hak aylığımı 1/1 yapacaklarını söylediler. Bu sayede normal şartlarda Makam ve Görev tazminatı almam gerekirken yine de almayacağımı söylüyorlar. Bunun hukuki bir gerekçesi var mıdır? Normalde kazanılmış hak aylığı önemli ama görev aylığı da önemli diyorlar. Bana bir yol gösterecek biri var mıdır?

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları2024 Mart Dönemi Doçentlik Başvuruları2024 Akademik Kadro İzinleriDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriKontenjan açılmayan vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi sorunureferanslama ile ilgili bir soruDoçentlik Başvurusu Başarısız Olanlar veya Etik İhlal ile Suçlananlar İdari Dava Açmalımı?Akademik zam90'lı Yıllarda Üniversitelerde Çift Anadal Yapılıyor muydu?33a'lı araştırma görevlisi, doktorasını kadrosunun olmadığı bir okulda yapabilir mi?

Sözlük

fikirlere saygı duyulmaz,insanlara saygı duyulur 1 Bugün olanlar 2 marş yazmak 1 sahte sigara 1 resmidir 1 Hiç incindin mi? 1 Filitresiz fotoğraf 1 insan aklıyla dalga geçmek 2 istemiyorum 1 kitap okuma alışkanlığı 1

Son Haberler

Giresun'da çekici fındık bahçesine uçtu: 2 ölüBakanlıktan 'Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımına açıklamaİnşaatta çöken tablanın altında kalan işçi öldüBakan Kurum, ilk ziyaretini depremden etkilenen Malatya'ya gerçekleştirdiÖğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?