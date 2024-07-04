Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2024 22:48
MAZARET Tayini

Arkadaşlar merhaba eşim 2021 yılında eş durumu tayini ile yanıma geldi şimdi eğitim durumu tayini vermek istiyorum eğer tayinim olursa eşimi yanıma çekebilir miyim bilgisi olan var mı ?

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Sözlük

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