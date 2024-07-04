Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2024 23:08
Geçici Görev Silahı Hakkında
Hayırlı akşamlar, mukavemet sonucu yaralama konusundan silahım 1 yıldır adli emanette bulunduğundan geçici kuvvet silahı kullanmaktayım, savcılık silahımı dava sonuçlanana vermek istemiyor, bu yıl tayinim çıktığı için kuvvet silahımı teslim edip tekrardan gittiğim yerde mi almalıyım veya kuvvet silahımı teslim etmeden ilişiğim kesilmez mi ?

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