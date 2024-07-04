Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2024 23:32
boyu 1.50 olan boy şartı aranmayan kurum varmı lütfen bilgi alabılırmıyım
birşey sorcam ben ama boy şartı aranmayan kurum varmı boy engellı rapor için boyun 1.40 altı olması lazımmış boy cok isteğim meslekler var boy şartı cıkıyor onume şart aranmayan kurum varsa 1.50 yada 1.55 boy ssrt arayanmayan kurum varsa bılgı alabılırmıyım

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