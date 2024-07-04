boyu 1.50 olan boy şartı aranmayan kurum varmı lütfen bilgi alabılırmıyım

birşey sorcam ben ama boy şartı aranmayan kurum varmı boy engellı rapor için boyun 1.40 altı olması lazımmış boy cok isteğim meslekler var boy şartı cıkıyor onume şart aranmayan kurum varsa 1.50 yada 1.55 boy ssrt arayanmayan kurum varsa bılgı alabılırmıyım

birşey sorcam ben ama boy şartı aranmayan kurum varmı boy engellı rapor için boyun 1.40 altı olması lazımmış boy cok isteğim meslekler var boy şartı cıkıyor onume şart aranmayan kurum varsa 1.50 yada 1.55 boy ssrt arayanmayan kurum varsa bılgı alabılırmıyım