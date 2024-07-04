Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Temmuz 2024 23:34
Unvan değişikliği /MEB
Merhaba hocalarım , ben elektrik öğretmeniyim. Unvan değişikliği sınavına girmek istiyorum.Bu sınava girmek için kaç yılını bitirmiş olmak gerekiyor diye arattığımda bazı yerlerde 2 yıl bazı yerlerde , adaylığın kalkması yeterli yazıyor. Ortak bilgi paylaşımı yapılan bir grup var mı?

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