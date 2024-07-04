Unvan değişikliği /MEB

Merhaba hocalarım , ben elektrik öğretmeniyim. Unvan değişikliği sınavına girmek istiyorum.Bu sınava girmek için kaç yılını bitirmiş olmak gerekiyor diye arattığımda bazı yerlerde 2 yıl bazı yerlerde , adaylığın kalkması yeterli yazıyor. Ortak bilgi paylaşımı yapılan bir grup var mı?

Merhaba hocalarım , ben elektrik öğretmeniyim. Unvan değişikliği sınavına girmek istiyorum.Bu sınava girmek için kaç yılını bitirmiş olmak gerekiyor diye arattığımda bazı yerlerde 2 yıl bazı yerlerde , adaylığın kalkması yeterli yazıyor. Ortak bilgi paylaşımı yapılan bir grup var mı?