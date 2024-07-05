Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2024 00:12
9.Yargi Paketi Açıklandı,
7. Yargı paketinde İ.K.M. maaş iyileştirmesini engellemek için canla başla çalışanlar elinize ne geçti

EpHeSus77
Aday Memur
05 Temmuz 2024 00:43
Sürekli bu konuyu dinlendirmeye gerek yok. Eminim yaptıkları büyük hatanın farkındadırlar. İkm ler iyileştirme alsaydı zamanla diğer personelde emsal gösterip bh iyilestirmeden bir şekilde faydalanacaktı.
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