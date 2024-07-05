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Editörler : Lanet


05 Temmuz 2024 03:46
Preply mi, Cambly mi?

Online İngilizce kursu arayışındayım ve sanırım Konuşarak Öğren'i tercih edeceğim. Sizin görüşlerinizi ve online kurs kullanmış arkadaşların deneyimlerini merak ediyorum. Preply ve Cambly iyi seçenekler sunuyor, ancak daha kişiselleştirilmiş ve destekleyici bir deneyim için Konuşarak Öğren'i denemeyi planlıyorum. Sizce?

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